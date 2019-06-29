Делегация ЮНЕСКО на переговорах с Ильхамом Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял делегацию под руководством генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, сообщает АзерТАдж.

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