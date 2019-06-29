В Баку ожидаются дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами ожидаются дожди, во второй половине дня переменная облачность, в основном без осадков, сильный северо-западный ветер во второй половине дня станет умеренным, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 23-26, в Баку ночью - 19-21, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) сильный северо-западный ветер, температура морской воды составит 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) будет дуть сильный северо-западный ветер, температура морской воды составит 23-24 градуса.

В районах страны ожидаются грозы, временами дожди, местами ливневого характера. Есть возможность выпадения града. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.