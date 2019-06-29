Россия готова продать Азербайджану любые виды боевых самолетов. Как сообщает издание Аzeridefence, об этом в ходе Международного военно-технического форума Army-2019 заявили в Объединенной авиастроительной корпорации.

Представитель компании отметил, что в рамках форума были проведены встречи с делегацией Минобороны Азербайджана и презентации.

«Мы проинформировали азербайджанскую сторону о наших текущих проектах», - отметили в ОАК.

Представители корпорации отметили, что в прошлые годы Азербайджану были предложены самолеты СУ-30 СМ и МИГ-35, однако выбор сделан не был.

На форуме Army-2019 азербайджанской делегации были продемонстрированы самолеты СУ-34 и СУ-35. Российская сторона выразила готовность начать переговоры по экспорту этих боевых самолетов в Азербайджан.