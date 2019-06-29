В селе Чангиляри (Карабаглилар) Каспийского района Грузии, где проживают азербайджанцы, жители провели акцию протеста вблизи магистральной дороги.

Как сообщает Report, местные жители протестовали против закрытия дороги в село с главного магистрального пути.

На территорию были вызваны сотрудники полиции. Житель села Джафар Рафигоглу сказал Report, что недавно обочины магистральной дороги были обнесены железными конструкциями.

"Путь с магистральной дороги в село существует уже 100 лет. После того как его оградили железным забором, связь с магистральной дорогой была прервана. Туда теперь нет въезда. Всего в селе живет около 80 семей, которым передвигаться по району стало весьма сложно.Чтобы добраться до шоссе, мы теперь должны преодолеть несколько километров. Автобусы и даже такси не останавливаются вблизи села”.