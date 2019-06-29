В Эстонии задумались о выходе из ПАСЕ

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), после того как в ней подтвердили полномочия российской делегации.

Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет, цитирует РИА Новости сообщение EKRE.

В EKRE уверены, что право голоса России в ПАСЕ было восстановлено «под волевым руководством ведущих стран Европы».