Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 20:09

Трагикомический фарс в трех актах с возможным продолжением Парламент Киргизии большинством голосов лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. Бывшему главе республики готовятся предъявить обвинения в уголовных преступлениях. Киргизский политический бомонд готовится к новому рекорду - не оставить без наказания ни одного бывшего президента страны. Двое из них - Акаев и Бакиев - уже бежали и находятся за рубежом. И вот пришла очередь третьего, Алмазбека Атамбаева, который сегодня находится в родном селе, фактически в осаде, в напряженном ожидании попытки ареста.

Сливки киргизских политических элит, для удобства наблюдателей собранные в одном месте - Жогорку Кенеше, местном парламенте, сделали все возможное для того, чтобы инициированное ими «дело Атамбаева» как способ расправы с неугодным лидером вызвало зависть у иных африканских или латиноамериканских демократий. Да что там, не всякий цирковой акробат способен к тем трюкам, которые демонстрируют киргизские депутаты. Акт первый, в котором всё пока еще прилично Алмазбек Атамбаев стал первым президентом Киргизии, нарушившим местную традицию, согласно которой глава этого государства мирно со своей должности не уходит. Его предшественники были смещены в результате сначала «тюльпановой» (2005 год), а затем «апрельской» (2010 год) революций. И после каждой из них минимум на год в республике начинались смутные времена, когда представители соперничающих кланов и группировок ожесточенно делили портфели, финансовые потоки, власть и ресурсы. Страна же и народ… Да что они, кому из ожесточенно грызшихся между собой элит было до них дело? Республика воспринималась ими как источник извлечения дохода, а ее население - как ресурс, который можно было использовать в качестве «мяса» на митингах и протестных акциях. Что же до остального - экономики и социальной сферы - то это не особо местный истеблишмент интересовало, справятся как-нибудь сами. Или уедут на заработки в Россию, Казахстан, Турцию и еще куда-то. Или с барского стола на затыкание совсем уж зияющих дыр им бросят остатки от международной финансовой помощи или кредитов, выпрашивать которые киргизские политики и чиновники научились совершенно виртуозно. Даже негласные планы на это занятие в министерства, ведомства и иные учреждения спускались. Нынешняя какая-то даже зоологическая ненависть киргизского политического бомонда к Атамбаеву во многом коренится в том, что он не считал сложившееся положение нормальным. Ни в вопросах передачи власти, ни в вопросах управления страной, и уж тем более - ни в вопросах ее дальнейшего развития. Парадокс экс-президента заключается в том, что за почти три с половиной десятилетия - с 1983 года, когда он, став старшим референтом в президиуме Верховного Совета республики, вошел в политическую элиту тогда еще Киргизской ССР и до ноября 2017 года, когда передал президентские полномочия преемнику - он так и не стал для этой элиты окончательно «своим». Да, он соблюдал неписанные «правила игры», и во времена СССР и будучи на ответственных должностях и в министерских креслах уже независимого Кыргызстана. Но при этом всегда придерживался формулы «берешь для себя - не забывай о стране и народе». Именно вторая часть этой формулы для большей части нынешних киргизских элит совершенно неприемлема. Именно поэтому Атамбаев был и остается для них чужаком, подозрительным и враждебным, вызывающим непонимание и ненависть.

Акт второй, в котором появляется преемник А потому, как только экс-президент сдал свои полномочия - все, кто еще вчера низко кланялся ему в коридорах власти, кто выпрашивал назначений и подрядов, кто плакал, целовал руку и клялся в вечной преданности, когда узнал, что будет назначен преемник - сбившись в стаю собрались рвать «чужака». Впрочем, не в одной личной неприязни было здесь дело. У оставшегося в Киргизии Атамбаева были и остаются все шансы стать мощным политическим противовесом нынешней законодательной и исполнительной власти. Более того, через некоторое время вернуться на прежнюю должность. Ну или, как минимум, стать местным Дэн Сяопином или Нурсултаном Назарбаевым, ушедшим за кулисы, но сохранившим все рычаги влияния на политическую и экономическую жизнь республики. Возможно, именно на реализацию именно такого сценария Атамбаев и рассчитывал. И сценарий этот имел все шансы на успех если бы не одна ошибка самого экс-президента - выбор совершенно не той кандидатуры в качестве своего преемника. Сооронбай Жээнбеков казался вполне подходящим в качестве фигуры, который будет прислушиваться к рекомендациям экс-президента и продолжать его курс. Избегающий пиара, исполнительный, без особых идей и амбиций - серенький такой, в общем, технический обитатель президентского кабинета. Главной особенности Жээнбекова - стремительное попадание в зависимость от своего окружения - Атамбаев разглядеть не сумел. Экс-президент работал только со своим преемником, не позаботившись о формировании его окружения. Это был принципиальный просчет, за который сейчас приходится платить и самому Атамбаеву, и Киргизии, оказавшейся на пороге очередного политического кризиса, в целом.

А ведь сторонники бывшего президента и внутри страны, и из России предупреждали не делать ставку на Жээнбекова. Но в последние месяцы пребывания в должности Атамбаев слишком поверил в собственную интуицию, в том, что он контролирует ситуацию. Как оказалось - зря. И речь совершенно не о том, что Жээнбеков оказался «неблагодарным». Нет такого понятия в политике. Речь о том, что как только у него ослабла зависимость от Атамбаева - тут же возникла зависимость от нового окружения. Которое экс-президента ненавидело искренне и с энтузиазмом. И желало только одного - растоптать его и унизить. Акт третий, в котором начинается политическая Камасутра Бессудные расправы по нынешним временам - дело неблагодарное и даже для организаторов опасное. И общественность внутри страны не поймет, и репутация будет заляпана так, что на международном уровне ни в одно приличное место, брезгливо морщась, не пустят. Поэтому депутаты Жогорку Кенеша решили цивилизованно, так, как показывают в кино - создали парламентскую комиссию по расследованию «злодеяний Атамбаева», в которую вошли 12 депутатов. И эта дюжина представителей киргизской демократии не подвела - 17 июня выдала заключение о виновности экс-президента по шести пунктам, в числе которых «коррупция», «создание организованных преступных групп», лоббизм и даже - «организация гонений и репрессий в отношении выступавших против него политиков, общественников и журналистов». Вообще-то в первоначальной версии документа этих пунктов было девять, но даже самим обвинителям они показались, мягко говоря, недоказуемыми. Человеку постороннему, не осведомленному о нравах местного политического бомонда, после прочтения этого заключения комиссии впору поседеть или же, как минимум, пригладить вставшие дыбом от беспредела режима Атамбаева волосы. Наблюдатель же, находящийся «в теме» - вытрет выступившие от смеха слезы и процитирует классику: «Ну вы, даете!!!» И именно подобная реакция будет единственно верной, особенно - если знать, как дюжина парламентских правдоискателей пришла к подобным выводам. Думаете - допрашивая официальных лиц, изучая тома бухгалтерской отчетности, проводя общественные и закрытые парламентские слушания, депутатские расследования в органах власти? Да ничего подобного. Газетные публикации, сплетни, сомнения в виде версий, ответы на депутатские запросы и личные обращения «заживо репрессированных» - вот что послужило основанием для выдвинутых обвинений. Ну и еще - сомнительно, с юридической точки зрения, оформленные оперативные материалы на соратников экс-президента, спешно помещенных в следственные изоляторы - экс-премьера Сапара Исакова, экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова, экс-главу таможни Куванычбека Кулматова, а также доверенного советника экс-президента Икрамжана Илмиянова.