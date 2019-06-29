По информации турецкого агентства DHA, в 2016 году 24-летняя Динар Сармамедова вышла замуж за своего дальнего родственника Мухаммеда Вуралла и переехала жить в село Эвчи в Игдыре. Однако спустя два года девушка, не выдержав насилия в семье, была вынуждена обратиться в суд с требованием о разводе.

Гражданке Азербайджана Динар Сармамедовой на протяжении уже двух лет не позволяют видеться со своим ребенком. И это несмотря на то, что суд сохранил за ней право воспитывать ребенка.

Суд удовлетворил ее требование, сохранив за ней право воспитывать двухлетнего ребенка. Однако семья мужа забрала малыша и отказывается его возвращать.

«Незадолго до развода они насильно отняли у меня ребенка. Мне пришлось обратиться в суд и потребовать развода. В мае 2019 года суд удовлетворил мое требование и постановил, что ребенок должен остаться со мной», - рассказывает девушка.

По ее словам, семья бывшего мужа попыталась обжаловать решение суда. Но когда этого не получилось, они заявили, что ни в коем случае не отдадут ребенка.

Девушка обратилась к официальным властям в Турции и просит их помочь ей в восстановлении справедливости.