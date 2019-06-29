Три серебра и одна бронза, завоеванные азербайджанскими спортсменами в последний день Евроигр в Минске, не позволили нашей команде подняться в медальной таблице, но оставили Азербайджан в первой десятке.

Наша страна завершила Европейские игры с 5 золотыми, 10 серебряными и 13 бронзовыми медалями. Мы так надеялись на еще хотя бы одну золотую медаль, но ни Ислам Аббасов, ни Фирдовси Фарзалиев, ни даже Рафаэль Агаев не смогли подняться на высшую ступень пьедестала почета.

Было печально смотреть на слезы Рафаэля во время церемонии награждения и осознавать, что шанс стать последним победителем минских Евроигр (соревнования по каратэ завершались сегодня позже остальных) безвозвратно упущен.

Итак, по количеству золотых наград Азербайджан занял 10-е место, уступив России (44 золотых наград), Беларуси (24), Украине (16), Италии (13), Голландии (9), Германии (7), Грузии (6), Франции (6) и Великобритании (6).

В последний день соревнований вплотную к нам подобралась Армения, завоевавшая четыре золота за один день. В итоге армяне тоже завершили Евроигры с пятью золотыми медалями и заняли 11-е место, уступив Азербайджану по количеству серебряных (3) и бронзовых (3) наград.