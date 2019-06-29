Гендиректор ЮНЕСКО посетила Гобустанский заповедник

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30 июня в Баку начинает свою работу 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие, в котором принимают участие около 3000 делегатов из 180 стран, является важной возможностью для страны не только подтвердить свою высокую репутацию на международной арене, но и продемонстрировать всему миру историю и современное развитие Азербайджана, его богатую культуру и искусство. Генеральный директор ЮНЕСКО госпожа Одри Азуле прибыла в нашу страну для участия в сессии.

30 июня генеральный директор Одри Азуле и председатель Организационного комитета, созданного в связи с проведением 43-й сессии Комитета всемирного наследия, министр культуры Абульфас Гараев побывали Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике. Гости ознакомились с экспонатами, которые представлены в музее, созданном на территории заповедника, и наскальными рисунками заповедника. Гостям сообщили, что Гобустанский национальный историко-художественный заповедник в качестве музея-заповедника под открытым небом представляет большой интерес для всех гостей, посещающих нашу страну. На этой территории нашими предками были созданы многочисленные образцы материальной культуры, которые отражают их жизнь и быт в период от каменного века до средних веков.

Наскальные рисунки Гобустана считаются самыми многочисленными памятниками этого типа в мире. На территории заповедника учеными были обнаружены и изучены более 6000 наскальных рисунков, 20 пещер и мест обитания и 40 курганов. В заповеднике особое внимание уделяется международному опыту проведения исследований. Было отмечено, что с учетом особой важности популяризации редких наскальных рисунков Гобустанского национального историко-художественного заповедника по распоряжению главы нашего государства Ильхама Алиева для музея-заповедника было построено новое здание. Было также подчеркнуто, что в 2007 году Гобустанский заповедник, являющийся историческим памятником мирового значения, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.