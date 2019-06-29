Гендиректор ЮНЕСКО посетила Гобустанский заповедник
30 июня в Баку начинает свою работу 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие, в котором принимают участие около 3000 делегатов из 180 стран, является важной возможностью для страны не только подтвердить свою высокую репутацию на международной арене, но и продемонстрировать всему миру историю и современное развитие Азербайджана, его богатую культуру и искусство.
Генеральный директор ЮНЕСКО госпожа Одри Азуле прибыла в нашу страну для участия в сессии.
30 июня генеральный директор Одри Азуле и председатель Организационного комитета, созданного в связи с проведением 43-й сессии Комитета всемирного наследия, министр культуры Абульфас Гараев побывали Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике.
Гости ознакомились с экспонатами, которые представлены в музее, созданном на территории заповедника, и наскальными рисунками заповедника.
Гостям сообщили, что Гобустанский национальный историко-художественный заповедник в качестве музея-заповедника под открытым небом представляет большой интерес для всех гостей, посещающих нашу страну. На этой территории нашими предками были созданы многочисленные образцы материальной культуры, которые отражают их жизнь и быт в период от каменного века до средних веков.
Наскальные рисунки Гобустана считаются самыми многочисленными памятниками этого типа в мире. На территории заповедника учеными были обнаружены и изучены более 6000 наскальных рисунков, 20 пещер и мест обитания и 40 курганов. В заповеднике особое внимание уделяется международному опыту проведения исследований.
Было отмечено, что с учетом особой важности популяризации редких наскальных рисунков Гобустанского национального историко-художественного заповедника по распоряжению главы нашего государства Ильхама Алиева для музея-заповедника было построено новое здание.
Было также подчеркнуто, что в 2007 году Гобустанский заповедник, являющийся историческим памятником мирового значения, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Гости, оставшиеся довольными знакомством с поселением древнего человека, проявили интерес к проводимым на территории исследовательским работам и историческим экспонатам.
Гости также с интересом наблюдали за выступлением детей и молодежи, выступавших в рамках второго республиканского фестиваля-конкурса «Гавалдаш».
В своем выступлении перед журналистами Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле подчеркнула, что экскурсия в Гобустане дала ей возможность получить наглядное представление о культурном наследии нашей страны: «Гобустан – место, объединяющее в себе очень интересную и большую историю. То, что я увидела здесь, произвело на меня очень приятные впечатления. После ознакомления с музеем и древними рисунками на этой территории мне стало абсолютно понятно, почему Гобустан был включен именно в список всемирного наследия ЮНЕСКО».