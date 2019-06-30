Мехрибан Алиева на мероприятии ЮНЕСКО в Баку

В Центре Гейдара Алиева в Баку в воскресенье состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает АзерТАдж.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на церемонии открытия.

Затем выступили генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, председатель исполнительного совета организации Ли Бен Хён и министр культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев.

В 43-й сессии Комитета всемирного наследия участвуют свыше 2500 представителей из более чем 180 стран мира, в том числе министры, генеральные директоры различных организаций, представители и послы международных структур в Азербайджане, члены азербайджанского правительства.

Это важное мероприятие отражает значение, придаваемое образцам материального и природного наследия, древнейшим памятникам, отражающим самобытность и историческую память народов мира.

На Бакинской сессии комитета будут рассмотрены презентации 36 из 42 заявок, представленных для включения в Список всемирного культурного наследия. Из них 6 предложений касаются природного, 28 – культурного и 2 – смешанного (как природного, так и культурного) наследия.