Глава района, оккупированного Арменией, покупает автомобиль за 130 тысяч долларов официальное объявление
Исполнительная власть Кельбаджарского района объявила тендер на закупку люксового автомобиля Mercedes Benz S350 для нужд аппарата Исполнительной власти Кельбаджарского района. Объявление о тендере опубликовано накануне в официальной газете «Республика».
Судя по всему, под «нуждами» исполнительной власти подразумевается служебный автомобиль стоимостью 130 тысяч долларов. Конечно, у главы Кельбаджарского района, который находится под армянской оккупацией, должен быть служебный автомобиль. Ему приходится разъезжать по различным областям страны – ведь жестокая карабахская война разбросала по всей стране беженцев из оккупированного Арменией в апреле 1993 года Кельбаджара.
Однако спрашивается – почему глава оккупированного района должен передвигаться на автомобиле стоимостью 250 тысяч манатов? Обычно на такой машине ездят олигархи и главы европейских государств. Но зачем главе виртуального Кельбаджарского района (лишь обозначен на политической карте Азербайджана), которому надо разъезжать по труднопроходимым дорогам Геранбоя, Тертера и Хаджыкенда, где нашли пристанище десятки тысяч беженцев, такой фешенебельный и дорогой автомобиль?
Буквально несколько дней назад первый вице-премьер страны Али Ахмедов подал хороший пример чиновникам, отказавшись от половины своей ежемесячной заработной платы в пользу Фонда по поддержке вооруженных сил Азербайджана. А теперь представьте, сколько автоматов Калашникова и других боеприпасов можно было бы закупить на 130 тысяч долларов? Разве у главы Кельбаджара нет служебного автомобиля?! Есть у него автомобиль. Более того, на балансе этой исполнительной власти находятся несколько российских внедорожников марки «Нива» - довольно удобного вида автотранспорта в условиях горных и труднопроходимых мест. Неужели глава района не захотел воспользоваться возможностями и услугами одного из этих удобных и скромных автомобилей? Неужели глава района не подозревает об острых социальных проблемах беженцев из своего района? Ведь неприлично подъезжать к нуждающимся беженцам на такой вот крутой тачке. А может, эти деньги стоило выделить на разрешение народных и насущных проблем?
И еще вопрос. А почему подобная авантюра Исполнительной власти Кельбаджарского района осталась вне поля зрения Счетной палаты и других соответствующих госведомств, осуществляющих госконтроль? Нам очень интересно – как же глава Кельбаджарского района объяснит эту свою прихоть? И объяснит ли?
Вопросы, вопросы, вопросы… Одни наши безответные вопросы!