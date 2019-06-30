Однако спрашивается – почему глава оккупированного района должен передвигаться на автомобиле стоимостью 250 тысяч манатов? Обычно на такой машине ездят олигархи и главы европейских государств. Но зачем главе виртуального Кельбаджарского района (лишь обозначен на политической карте Азербайджана), которому надо разъезжать по труднопроходимым дорогам Геранбоя, Тертера и Хаджыкенда, где нашли пристанище десятки тысяч беженцев, такой фешенебельный и дорогой автомобиль?

Судя по всему, под «нуждами» исполнительной власти подразумевается служебный автомобиль стоимостью 130 тысяч долларов. Конечно, у главы Кельбаджарского района, который находится под армянской оккупацией, должен быть служебный автомобиль. Ему приходится разъезжать по различным областям страны – ведь жестокая карабах ская война разбросала по всей стране беженцев из оккупированного Арменией в апреле 1993 года Кельбаджара.

Буквально несколько дней назад первый вице-премьер страны Али Ахмедов подал хороший пример чиновникам, отказавшись от половины своей ежемесячной заработной платы в пользу Фонда по поддержке вооруженных сил Азербайджана. А теперь представьте, сколько автоматов Калашникова и других боеприпасов можно было бы закупить на 130 тысяч долларов? Разве у главы Кельбаджара нет служебного автомобиля?! Есть у него автомобиль. Более того, на балансе этой исполнительной власти находятся несколько российских внедорожников марки «Нива» - довольно удобного вида автотранспорта в условиях горных и труднопроходимых мест. Неужели глава района не захотел воспользоваться возможностями и услугами одного из этих удобных и скромных автомобилей? Неужели глава района не подозревает об острых социальных проблемах беженцев из своего района? Ведь неприлично подъезжать к нуждающимся беженцам на такой вот крутой тачке. А может, эти деньги стоило выделить на разрешение народных и насущных проблем?

И еще вопрос. А почему подобная авантюра Исполнительной власти Кельбаджарского района осталась вне поля зрения Счетной палаты и других соответствующих госведомств, осуществляющих госконтроль? Нам очень интересно – как же глава Кельбаджарского района объяснит эту свою прихоть? И объяснит ли?

Вопросы, вопросы, вопросы… Одни наши безответные вопросы!