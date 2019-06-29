Эрдоган: С-400 будут в Турции через десять дней

Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию начнутся в течение десяти дней. Об этом по итогам саммита G20 в Японии сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

Турецкий президент также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать разногласия с США, вызванные поставками российских С-400.

Выступая перед журналистами после саммита G20 в Японии, где он провел двусторонние переговоры с Трампом, Эрдоган сказал, что, по его мнению, спор по поводу С-400 будет преодолен «без проблем», и добавил, что его американский коллега поддержал Турцию в этом вопросе.

Ранее президент США Дональд Трамп на полях саммита G20 в японской Осаке подтвердил, что США не будут вводить санкции в отношении Анкары из-за приобретения у России систем С-400. Он также напомнил, что Анкара «ожидает поставку 100 истребителей пятого поколения F-35».

Кроме того, Белом доме отметили, что Трамп «выразил обеспокоенность» по поводу соглашения по С-400 и «призвал Турцию сотрудничать с Соединенными Штатами в области обороны таким образом, чтобы укрепить альянс НАТО».