В Баку сильный ветер повалил 15 деревьев
Начавшийся в Баку с вечера субботы ветер повалил 15 деревьев, заявил начальник отдела защиты растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти города Баку Орхан Мамедов, передает Trend.
Согласно информации, обращения в связи со поваленными деревьями поступили в основном из Ясамальского, Насиминского, Бинагадинского и Наримановского районов.
«Есть обращения из различных адресов о сломавшихся ветках, о том, что ветер накренил многие деревья, и они на грани падения. Все обращения отмечены, территории очищены от сломавшихся веток и поваленных деревьев», - отметил Мамедов, добавив, что в Бинагадинском районе сильный ветер повалил большое дерево на автомобиль KİA, повредив его. К счастью, обошлось без жертв.