Ракетный удар по Дамаску видео
В сети появилось видео воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс, передает РИА Новости.
На кадрах можно рассмотреть, как одна из ракет взрывается на территории сирийской столицы.
Ранее государственное телевидение арабской республики сообщило, что в небе над Дамаском были сбиты три ракеты. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок. Ранен 21 житель.
Сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что за нападение ответственны израильские ВВС.