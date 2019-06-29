Сессия ЮНЕСКО в Баку

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в мероприятии участвуют свыше 2500 представителей из более чем 180 стран мира, в том числе министры, генеральные директоры различных организаций, представители и послы международных структур в Азербайджане, члены азербайджанского правительства.

Это важное мероприятие отражает значение, придаваемое образцам материального и природного наследия, древнейшим памятникам, выражающим самобытность и историческую память народов мира.

На Бакинской сессии комитета будут рассмотрены презентации 36 из 42 заявок, представленных для включения в список Всемирного культурного наследия. Из них шесть предложений касаются природного, 28 – культурного и два – смешанного (как природного, так и культурного) наследия.