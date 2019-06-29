Взрыв в дипломатическом квартале Кабула: десятки убитых и раненых

По крайней мере 34 человека погибли и 68 пострадали в результате взрыва в понедельник в Кабуле. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее телеканал Al Jazeera информировал о десяти погибших.

Теракт произошел в дипломатическом квартале столицы. Кроме того, поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана. Все пострадавшие доставлены в больницы. Место происшествия оцеплено силовиками.