Фельдмаршал Хафтар начал войну против Турции оперативный комментарий
ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара 30 июня нанесли воздушный удар по аэропорту Митига близ Триполи, чтобы поразить турецкий беспилотник.
В этот же день контрразведка ЛНА по обвинению в шпионаже арестовала в городе Адждабия двух граждан Турции. Причем, после сообщения об их аресте в городе были расклеены листовки, призывающие местное население за небольшое вознаграждение сообщать о любом турке или турецкой фирме, находящихся в тех районах Ливии, которые находятся под контролем сил Хафтара.
Но и это еще не все. Ранее шесть турецких граждан уже были задержаны, а до населения и личного состава Ливийской национальной армии доведена директива фельдмаршала Хафтара, суть которой сводится к тому, что «все турецкие компании, объекты и граждане являются законными целями для наших сил».
Причем, для демонстрации серьезности своих намерений «дать вмешательству Анкары решительный отпор» и «остановить турецкую интервенцию в Ливию» Хафтар объявил на подконтрольных ему территориях всеобщую мобилизацию. Поскольку, судя по всему, спекулируя на «турецкой угрозе» бравый фельдмаршал рассчитывает, во-первых, восстановить свою серьезно пошатнувшуюся в глазах ливийцев репутацию. А, во-вторых, получить повод для обращения к своим внешним покровителям в Египте, Франции, Саудовской Аравии и ОАЭ за очередной партией помощи - как военно-технической, так и финансовой.
Анкара отреагировала на выпады впавшего в антитурецкую истерию фельдмаршала предельно жестко. Причем, главным в этой реакции было даже не то, что там Хафтар и его приближенные говорят, а озабоченность судьбой восьми турецких граждан, попавших в застенки имеющей в осведомленных кругах самую отвратительную репутацию контрразведки ЛНА.
В заявлении, сделанном МИД Турции, опубликованном вчера, 30 июня вещи названы своими именами: «Задержание наших граждан незаконными силами ополченцев, связанных с генералом Хафтаром, - это действие, равносильное бандитизму и пиратству. Мы ожидаем немедленного освобождения наших граждан. Если нет, силы Хафтара станут законными целями».
В таком же тоне был выдержан и прозвучавший в тот же день комментарий министра национальной обороны генерала Хулуси Акара: «…любой враждебный шаг или атаки на турецкую сторону получат самый жесткий отпор. Хотелось бы отметить, что Анкара предприняла в данной связи все необходимые меры».
Вполне ожидаемо позицию Турции в складывающейся ситуации поддержал ее главный союзник в Ливии, премьер-министр правительства национального согласия страны (ПНСЛ) Фаиз Сарадж: «Любое нападение на наших друзей, особенно на турок, будет расцениваться как наносящее ущерб нашей национальной безопасности, и ему будет оказано сопротивление». При этом, пользуясь случаем, ПНСЛ еще раз подчеркнуло то обстоятельство, что именно оно, а не фельдмаршал, признано на международном уровне, отправив в ООН просьбу о сдерживании сил Хафтара.
Фактически и Анкара, и ПНСЛ вполне открыто предупредили фельдмаршала и лояльные ему отряды ЛНА о том, что нагнетание антитурецкой истерии и враждебные действия против граждан Турции дают им право нанести ответный удар. Который, что очевидно, повлечет за собой весьма негативные последствия для формирований Хафтара. Столь же очевидно и то, что внешние партнеры и спонсоры фельдмаршала в данной ситуации не будут его прикрывать. Поскольку вооруженные столкновения между силами ЛНА и ПНСЛ - это одно, а вот столкновение с Турцией - это уже другое, иной уровень, на который местным ливийским игрокам хода нет.
Тем более, что падение Гарьяна, о котором haqqin.az рассказывал читателям буквально вчера, создал предпосылки для пусть и небольшого, но весьма неприятного скандала. Дело в том, что на одном из складов хафтаровцев, захваченных отрядами ПНСЛ в этом городе, были обнаружены контейнеры с противотанковыми ракетами, маркированные как имущество армии ОАЭ. Причем, эти ракеты Эмираты получили из США, в рамках контракта по закупкам американского вооружения. И можно с уверенностью говорить, что американские партнеры ОАЭ были совершенно не в курсе этих поставок.
Цепочка выстраивается интересная, к чему приведет эта находка пока непонятно, но совершенно ясно, что во избежание в связи с ней большого международного скандала - нарушение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию - Эмираты сейчас предпочтут не слишком протестовать против ответных мер Турции в отношении фельдмаршала Хафтара.
А эти меры будут, здесь сомневаться не приходится, Анкара действительно участвует в Ливии на стратегическом уровне. Кстати, ряд наблюдателей объясняет это участие «претензиями на неоосманизм», поскольку, дескать, некоторое время Ливия входила в состав Османской империи.
Утверждение достаточно, на мой взгляд, бредовое, поскольку у Турции есть в этой стране интересы более актуальные, чем восстановление ситуации более чем трехсотлетней давности. Прежде всего, это экономические интересы, в том числе и стремление «отбить» те 15 миллиардов долларов, которые Анкара вложила в Ливию до 2011 года, еще при Каддафи. Не говоря уже о ливийской нефти и вкусных подрядах на реконструкцию страны, которая все равно когда-нибудь начнется, и турецкая сторона хотела бы быть в числе первых при распределении подрядов.
Ну и не стоит забывать о геополитике. Тесные связи Хафтара с Египтом, ОАЭ и саудитами - вполне достаточный повод для беспокойства Анкары, серьезный вызов турецкому видению региональных балансов.
Эрдоган как-то заявил, что Турция мобилизует все имеющиеся ресурсы, чтобы «разочаровать тех, кто хочет превратить Ливию в новую Сирию». Дав тем самым понять, что победы Хафтара Анкара не допустит. Кстати, именно после этого заявления ПНСЛ стала получать турецкие нелетальные военные грузы самой широкой номенклатуры - от бронированных грузовиков до разведывательных БПЛА. Причем, последняя партия такой помощи пришла совсем недавно.
С точки зрения международного права здесь все законно - ПНСЛ, повторюсь, признано ООН и его поддержка вполне легитимна. А вот Хафтар с этой же точки зрения выглядит совершенно по-иному. И его антитурецкая истерия и враждебные действия против Анкары и турецких граждан - чистой воды «выстрел самому себе в ногу», как метко заметили вчера пользователи в ливийском сегменте социальных сетей.