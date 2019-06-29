Икрам Нур, специально для haqqin.az 10:33

ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара 30 июня нанесли воздушный удар по аэропорту Митига близ Триполи, чтобы поразить турецкий беспилотник. В этот же день контрразведка ЛНА по обвинению в шпионаже арестовала в городе Адждабия двух граждан Турции. Причем, после сообщения об их аресте в городе были расклеены листовки, призывающие местное население за небольшое вознаграждение сообщать о любом турке или турецкой фирме, находящихся в тех районах Ливии, которые находятся под контролем сил Хафтара.

Но и это еще не все. Ранее шесть турецких граждан уже были задержаны, а до населения и личного состава Ливийской национальной армии доведена директива фельдмаршала Хафтара, суть которой сводится к тому, что «все турецкие компании, объекты и граждане являются законными целями для наших сил». Причем, для демонстрации серьезности своих намерений «дать вмешательству Анкары решительный отпор» и «остановить турецкую интервенцию в Ливию» Хафтар объявил на подконтрольных ему территориях всеобщую мобилизацию. Поскольку, судя по всему, спекулируя на «турецкой угрозе» бравый фельдмаршал рассчитывает, во-первых, восстановить свою серьезно пошатнувшуюся в глазах ливийцев репутацию. А, во-вторых, получить повод для обращения к своим внешним покровителям в Египте, Франции, Саудовской Аравии и ОАЭ за очередной партией помощи - как военно-технической, так и финансовой. Анкара отреагировала на выпады впавшего в антитурецкую истерию фельдмаршала предельно жестко. Причем, главным в этой реакции было даже не то, что там Хафтар и его приближенные говорят, а озабоченность судьбой восьми турецких граждан, попавших в застенки имеющей в осведомленных кругах самую отвратительную репутацию контрразведки ЛНА.

В заявлении, сделанном МИД Турции, опубликованном вчера, 30 июня вещи названы своими именами: «Задержание наших граждан незаконными силами ополченцев, связанных с генералом Хафтаром, - это действие, равносильное бандитизму и пиратству. Мы ожидаем немедленного освобождения наших граждан. Если нет, силы Хафтара станут законными целями». В таком же тоне был выдержан и прозвучавший в тот же день комментарий министра национальной обороны генерала Хулуси Акара: «…любой враждебный шаг или атаки на турецкую сторону получат самый жесткий отпор. Хотелось бы отметить, что Анкара предприняла в данной связи все необходимые меры».

Вполне ожидаемо позицию Турции в складывающейся ситуации поддержал ее главный союзник в Ливии, премьер-министр правительства национального согласия страны (ПНСЛ) Фаиз Сарадж: «Любое нападение на наших друзей, особенно на турок, будет расцениваться как наносящее ущерб нашей национальной безопасности, и ему будет оказано сопротивление». При этом, пользуясь случаем, ПНСЛ еще раз подчеркнуло то обстоятельство, что именно оно, а не фельдмаршал, признано на международном уровне, отправив в ООН просьбу о сдерживании сил Хафтара. Фактически и Анкара, и ПНСЛ вполне открыто предупредили фельдмаршала и лояльные ему отряды ЛНА о том, что нагнетание антитурецкой истерии и враждебные действия против граждан Турции дают им право нанести ответный удар. Который, что очевидно, повлечет за собой весьма негативные последствия для формирований Хафтара. Столь же очевидно и то, что внешние партнеры и спонсоры фельдмаршала в данной ситуации не будут его прикрывать. Поскольку вооруженные столкновения между силами ЛНА и ПНСЛ - это одно, а вот столкновение с Турцией - это уже другое, иной уровень, на который местным ливийским игрокам хода нет. Тем более, что падение Гарьяна, о котором haqqin.az рассказывал читателям буквально вчера, создал предпосылки для пусть и небольшого, но весьма неприятного скандала. Дело в том, что на одном из складов хафтаровцев, захваченных отрядами ПНСЛ в этом городе, были обнаружены контейнеры с противотанковыми ракетами, маркированные как имущество армии ОАЭ. Причем, эти ракеты Эмираты получили из США, в рамках контракта по закупкам американского вооружения. И можно с уверенностью говорить, что американские партнеры ОАЭ были совершенно не в курсе этих поставок. Цепочка выстраивается интересная, к чему приведет эта находка пока непонятно, но совершенно ясно, что во избежание в связи с ней большого международного скандала - нарушение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию - Эмираты сейчас предпочтут не слишком протестовать против ответных мер Турции в отношении фельдмаршала Хафтара. А эти меры будут, здесь сомневаться не приходится, Анкара действительно участвует в Ливии на стратегическом уровне. Кстати, ряд наблюдателей объясняет это участие «претензиями на неоосманизм», поскольку, дескать, некоторое время Ливия входила в состав Османской империи. Утверждение достаточно, на мой взгляд, бредовое, поскольку у Турции есть в этой стране интересы более актуальные, чем восстановление ситуации более чем трехсотлетней давности. Прежде всего, это экономические интересы, в том числе и стремление «отбить» те 15 миллиардов долларов, которые Анкара вложила в Ливию до 2011 года, еще при Каддафи. Не говоря уже о ливийской нефти и вкусных подрядах на реконструкцию страны, которая все равно когда-нибудь начнется, и турецкая сторона хотела бы быть в числе первых при распределении подрядов. Ну и не стоит забывать о геополитике. Тесные связи Хафтара с Египтом, ОАЭ и саудитами - вполне достаточный повод для беспокойства Анкары, серьезный вызов турецкому видению региональных балансов.