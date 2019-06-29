В Гонконге, где начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая, полиция вступила в столкновение с демонстрантами, пытавшимися прорваться в здание Законодательного совета - законодательного органа этого специального административного района Китая, сообщает The Guardian.

Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, штурмующих здание. Есть раненые. Силы полиции сосредоточены и в самом здании.

В Гонконге сегодня утром возобновились массовые демонстрации, протестующие перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Гонконга Китаю Великобританией. 1 июля 1997 года Гонконг получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".