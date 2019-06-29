Нефть стремительно дорожает

Цены на нефть прибавляют более 2% на торгах сегодня на растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи на встрече 1-2 июля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $66,33 за баррель, что на $1,59 (2,46%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $64,74 за баррель, опустившись на $0,93 (1,42%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,43 (2,45%) - до $59,90 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,96 (1,62%), до $58,47 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20 в минувшую субботу.