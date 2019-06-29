В Грузии опасаются новых санкций России

Россия вслед за ограничениями на авиаперевозки и туризм может ввести против Грузии в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси и другие санкции, передает газета Взгляд со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечает тбилисская газета «Резонанси», Россия «может установить контроль над перечислениями в Грузию, запретить трансферы, депортировать грузинских нелегалов, ввести морскую блокаду».

Также российская сторона может начать новую волну критики против лаборатории им. Лугара, отмечает в интервью газете эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая.

По его словам, Грузия также может стать мишенью в гибридной войне посредством кибератак из России: «Может вырасти интенсивность военных учений у наших границ, на территорию Грузии могут регулярно залетать БПЛА».