Операция ФСБ в Дагестане: арестованы чиновники видео
В Дагестане трое чиновников арестованы по подозрению в хищении 240 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на строительство детских садов, передает Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Пресечена деятельность заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саидова, Казакбиева и Расулова", - сказал представитель спецслужбы.
По его словам, задержанные с 2016 года незаконно заключали госконтракты со связанными с ними компаниями на строительство, ремонт и приобретение объектов дошкольного образования по завышенным ценам. Деньги на контракты выделялись по госпрограмме "Развитие образования" на 2013-2020 годы.
Подозреваемые были задержаны в результате совместных действий ФСБ, МВД и СК России.