В Дагестане трое чиновников арестованы по подозрению в хищении 240 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на строительство детских садов, передает Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

По его словам, задержанные с 2016 года незаконно заключали госконтракты со связанными с ними компаниями на строительство, ремонт и приобретение объектов дошкольного образования по завышенным ценам. Деньги на контракты выделялись по госпрограмме "Развитие образования" на 2013-2020 годы.

Подозреваемые были задержаны в результате совместных действий ФСБ, МВД и СК России.