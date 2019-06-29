Известная футболистка исчезла на озере Комо

Футболистка сборной Швейцарии и клуба «Янг Бойз» Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо. Об этом сообщается на странице швейцарского клуба BSC Young Boys в Twitter.

По информации издания Blick, футболистка с подругой арендовали моторную лодку и отправились отдыхать. Девушки отплыли на 700 метров от берега, бросили якорь и стали загорать. Исмаили почувствовала, что ей стало жарко, и решила поплавать. Она прыгнула в озеро, и больше ее никто не видел.

«Я подумала, что она, возможно, хочет напугать меня и внезапно появится на другой стороне лодки. Но когда через несколько минут она не появилась, я запаниковала и стала отчаянно звать ее. После я вызвала спасателей», — рассказала подруга футболистки.

Прибывшие на место спасатели и водолазы обыскали дно озера, однако найти спортсменку не смогли. Поиски продолжаются.

24-летняя Исмаили выступает за «Янг Бойз» с 2011-го и является капитаном команды. С 2014 года она играет за сборную Швейцарии.