Турция продолжит обеспечивать безопасность и защищать права своих граждан, в какой бы стране они ни находились. Об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай, комментируя задержание турецких граждан на востоке Ливии войсками генерала Халифы Хафтара, сообщает «Анадолу».

По его словам, соответствующие структуры, в том числе МИД Турции и турецкое посольство в Ливии, внимательно следят за развитием ситуации с задержанными гражданами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал все необходимые поручения и указания, отметил Октай.

Вице-президент сообщил, что налажена связь с задержанными турецкими гражданами, и состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

«Соответствующие структуры ведут кропотливую работу по незамедлительному освобождению граждан Турции. Анкара ожидает незамедлительного освобождения своих граждан. В противном случае Турция может нанести законный удар по силам Хафтара в рамках международного права. Если турецких граждан не освободят, то Турция примет против сил Хафтара ответные меры», - сказал Октай.

Ранее силы генерала Халифы Хафтара задержали в Ливии ряд граждан Турции. Представитель ставки генерала Хафтара Ахмет Бузейд аль-Мисмари ранее заявил о готовности нанести удар по любым судам под турецким флагом, приближающимся к берегам Ливии.

По его словам, «ливийцы воспринимают Турцию и турецких граждан в качестве противника, а турецкие компании, вкладывающие инвестиции в ливийскую экономику, подвергнутся санкциям».