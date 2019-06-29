Подразделения армии Асада предпринимают атаки на позиции турецких военных. Накануне произошло нападение на турецкий блокпост в сирийской провинции Идлиб, которую Дамаск давно не контролирует.

Турецкое министерство обороны сообщило, что из региона Талл-Базан был произведен минометный обстрел наблюдательного пункта. В этом же заявления минобороны говорится о неких действиях, произведенных «совместно с Россией». А за два дня до этого обстрелу подвергся еще один наблюдательный пункт, в результате чего трое турецких военнослужащих получили ранения.

Турецкое руководство возмущено создавшейся ситуацией. Президент Эрдоган предупредил, что Анкара не будет молча смотреть на то, как нападают на ее военных и, если это будет продолжаться, то будут предприняты соответствующие меры. И они последовали. Как сообщило министерство нацобороны Турции, по позициям армии Башара Асада, с которых велся обстрел одного из наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе, нанесен «эффективный удар».

Сообщается также, что об инциденте проинформирован военный атташе России в Анкаре, вызванный в Генштаб Турции. До сведения российской стороны доведено, что Турция даст самый жесткий ответ на любые обстрелы наблюдателей в Идлибе и внимательно отслеживает процессы в зоне деэскалации.

Как известно, в соответствии с астанинскими договоренностями ВС Турции создали наблюдательные пункты в 12 точках по внутреннему периметру зоны деэскалации на северо-западе Сирии.

Комментируя haqqin.az атаки на турецких военных в Сирии, доцент кафедры факультета международных отношений Университета Сакарья Кемаль Инат отметил, что позиции Турции и России по Сирии в целом отличаются, имея при этом некоторые точки соприкосновения. По его словам, две страны имеют разные точки зрения на вопросы будущего правительства Сирии, борьбы с террористическими организациями и урегулирования вооруженного конфликта.