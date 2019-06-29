И армия Асада пошла на войска Турции две экспертные оценки
Подразделения армии Асада предпринимают атаки на позиции турецких военных. Накануне произошло нападение на турецкий блокпост в сирийской провинции Идлиб, которую Дамаск давно не контролирует.
Турецкое министерство обороны сообщило, что из региона Талл-Базан был произведен минометный обстрел наблюдательного пункта. В этом же заявления минобороны говорится о неких действиях, произведенных «совместно с Россией». А за два дня до этого обстрелу подвергся еще один наблюдательный пункт, в результате чего трое турецких военнослужащих получили ранения.
Турецкое руководство возмущено создавшейся ситуацией. Президент Эрдоган предупредил, что Анкара не будет молча смотреть на то, как нападают на ее военных и, если это будет продолжаться, то будут предприняты соответствующие меры. И они последовали. Как сообщило министерство нацобороны Турции, по позициям армии Башара Асада, с которых велся обстрел одного из наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе, нанесен «эффективный удар».
Сообщается также, что об инциденте проинформирован военный атташе России в Анкаре, вызванный в Генштаб Турции. До сведения российской стороны доведено, что Турция даст самый жесткий ответ на любые обстрелы наблюдателей в Идлибе и внимательно отслеживает процессы в зоне деэскалации.
Как известно, в соответствии с астанинскими договоренностями ВС Турции создали наблюдательные пункты в 12 точках по внутреннему периметру зоны деэскалации на северо-западе Сирии.
Комментируя haqqin.az атаки на турецких военных в Сирии, доцент кафедры факультета международных отношений Университета Сакарья Кемаль Инат отметил, что позиции Турции и России по Сирии в целом отличаются, имея при этом некоторые точки соприкосновения. По его словам, две страны имеют разные точки зрения на вопросы будущего правительства Сирии, борьбы с террористическими организациями и урегулирования вооруженного конфликта.
«При этом Турция и Россия солидарны в вопросе сохранения территориальной целостности Сирии и ускорения политического процесса, - отметил эксперт. - На сегодняшний день главная цель Москвы в Сирии заключается в сохранении и расширении военного присутствия в этой стране, в то время как для Анкары важно воспрепятствовать использованию террористами сирийской территории в качестве базы для террористической деятельности против Турции. Политика Турции в Сирии также направлена на поддержку борьбы сирийского народа с режимом Башара Асада и обеспечение оппозиции места в будущем правительстве».
Дипломат считает, что одной из главных причин ухудшения американо-турецких отношений в последние несколько лет является политика США в Сирии, направленная на поддержку террористических организаций, в том числе PKK/PYD. Однако Москва, в отличие от Вашингтона, разделяет обеспокоенность Анкары в связи с террористической угрозой.
«Турция как страна, которой действия террористов РКК нанесли ущерб, решительно настроена ликвидировать террористическую угрозу у своих границ. Однако Москва координирует свои действия с режимом Башара Асада, и это создает риски для Анкары», - подчеркивает Инат.
Его точку зрения в целом разделяет и Ойтун Орхан, эксперт Центра стратегических исследований Ближнего Востока (ORSAM) в Анкаре. В интервью haqqin.az он заявил, что на востоке Сирии разгорается конфликт России, Ирана, и режима Асада с одной стороны и США, а также курдов - с другой.
«Кроме того, Иран и Израиль вступили в непосредственное и косвенное противостояние в Сирии, - отмечает сотрудник ORSAM. - Что же касается Турции, то можно сказать, что сфера ее влияния в Сирии расширяется, и это отнюдь не радует других участников конфликта».
Как считает Орхан, существуют две базовые проблемы, которые Турция должна решить в Сирии. Это борьба с курдскими террористами и участие сирийской оппозиции в политическом процессе. Пока Анкаре удается параллельно решать эти две задачи, согласовать которые очень трудно из-за позиции других участников конфликта.
Между тем министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил о недопустимости таких провокаций и тоже пообещал ответить. При этом он выступил с упреками в адрес России и Ирана. По его словам, Москва и Тегеран должны «сдерживать» сирийские силы, Но этого не происходит. Однако ранее Чавушоглу говорил, что в Идлибе пока не удалось добиться полного перемирия, но Турция и Россия успешно работают в этом направлении.