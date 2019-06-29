JCI (Joint Commission International) является одной из самых влиятельных и надежных организаций в мире, осуществляющих аккредитацию медицинских учреждений. Аккредитация со стороны JCI – признанное достижение в области качественных медицинских услуг и безопасности пациента.

Отделение "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ) с блеском прошло все процедуры аккредитации и попало в историю здравоохранения страны как первое отделение трансплантологии, соответствующее всем требованиям JCI США.

Из-за сложности прохождения экспертной проверки, необходимой для получения этой самой престижной для медицинских учреждений аккредитации, на сегодняшний день ею обладает малый процент больниц во всем мире. Наряду с РЛДЦ в списке JCI аккредитованных клиник находятся лечебные учреждения передовых стран мира (Израиль, Германия, Турция).

Отделение "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра, получивше «Золотой знак» качества JCI, предоставляет высококачественные медицинские услуги, создает среду культуры безопасности для пациентов, посетителей и сотрудников клиники, поддерживает и постоянно улучшает безопасность пациента и оказывает высококачественное лечение и уход за ними.

Особое внимание при аккредитации уделяется таким показателям деятельности медицинского учреждения, как профессиональный уровень врачей и младшего медицинского персонала (оценивается образование, полученное врачами, курсы повышения квалификации, стажировка за границей), этические стандарты и статистика удачных операций. Состав отделении "Почечные болезни и трансплантология" полностью соответствует этим показателям.

"В течение двух лет в этом отделении 63 больным, страдающим хронической почечной недостаточностью, были проведены успешные операции по пересадке почки. Это соответствует международной статистике. Наличие аккредитации JCI также расценивается как залог доверия медицинских туристов - пациентов, выезжающих за пределы своей страны в поисках высококачественных медицинских услуг. Получение данной аккредитации очень престижно и автоматически дает нам возможность выхода на международный уровень", - отметил заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад Шолан.