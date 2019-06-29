PASHA Bank запустил новый сервис Online Bank

В рамках разработки сервиса Online Bank было организовано 5 фокус-групп, а также проведено свыше 150 интервью с клиентами и более 200 практических тестов системы. В ходе встреч с клиентами были определены и приняты во внимание все ключевые трудности, с которыми сталкиваются пользователи удаленного решения в повседневных банковских операциях.

Руководствуясь принципом «Создаем инновационные бизнес-решения вместе с вами», PASHA Bank представил новую инновационную услугу Online Bank для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Разработанный для обеспечения максимального комфорта и скорости проведения операций в новом сервисе Online Bank, наряду с проведением операций по счетам, предоставлением выписок и оптимизацией процесса проведения платежей, впервые в стране стала доступна услуга онлайн-заказа зарплатных карт.

В новом сервисе Online Bank доступны также следующее опции:

- Получение Клиентом на регулярной основе информации о последних действиях и всех нововведениях на «Главной странице», разработанной по формату новостных разделов социальных сетей

- Быстрый поиск и повторное выполнение любых операций по названию или любым другим параметрам

- Проведение наиболее частых оплат в автоматизированной форме

- Многократное ускорение исполнения локальных и международных платежей с помощью загрузки договоров/инвойсов

- Возможность единовременной выгрузки выписок с нескольких счетов и др.

По словам Председателя правления и Главного исполнительного директора PASHA Bank Талеха Кязымова, цифровые продукты и услуги разрабатываются при активном участии клиентов, в результате чего Банк представляет на рынке инновационные продукты, полностью отвечающие их потребностям.

«Оцифровка банковских услуг и продуктов является актуальной темой на сегодняшний день и к концу Стратегии развития, охватывающей 2018-2020 годы, PASHA Bank планирует стать первым цифровым банком Азербайджана. В рамках нашей цифровой трансформации мы предоставили своим клиентам новый сервис Online Bank, которым в настоящее время пользуются более 1 100 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Большинство наших клиентов высоко оценивают уровень нового сервиса Online Bank, что является для нас самым важным показателем успешности деятельности в выбранном нами векторе развития», - подытожил Т. Кязымов.

Для перехода к услуге Online Bank, пожалуйста, перейдите по

ссылке: https://pashabank.digital/login.html#/

Чтобы стать клиентом PASHA Bank в онлайн режиме, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://onboarding.pashabank.digital/login.html#/