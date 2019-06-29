В Грузии выпал снег

Снег пошел накануне поздно вечером и продолжился сегодня утром, сообщил директор курорта Давид Саджая, отметив при этом, что ни он сам, ни люди более старшего поколения не помнят, чтобы в Бахмаро шел снег в июле.

По его словам, в настоящее время на курорте много отдыхающих. «Не могу сказать, что кого-то отпугнул внезапный снег – напротив, многие обрадовались», — сказал Саджая.

Бахмаро находится на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря и известен своим целебным климатом.