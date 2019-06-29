«Иран не понимает доброты и сострадания. Никогда не понимал. Они, к сожалению, понимают силу, а у США самая мощная армия в мире», - язвительно заметил американский президент.

Лидеры США и Ирана – Трамп и Роухани от взаимных заявлений и предупреждений перешли к откровенным оскорблениям. Роухани обвинил администрацию президента Штатов в «умственной отсталости», на что Трамп пригрозил ему в Twitter «полным уничтожением».

Ситуация, как отмечает частная разведывательная компания Stratfor, которую не зря называют «теневым ЦРУ», усугубляется тем, что как в США, так и в Иране, есть силы, заинтересованные в горячем конфликте. В Белом доме это фракция во главе с ястребом Джоном Болтоном, который занимает пост советника президента США по национальной безопасности. В Иране - Корпус стражей исламской революции (КСИР), который действует отдельно от вооруженных сил и контролирует половину иранской экономики, включая банковский и финансовый секторы.

«Отдавая себе полный отчет в том, что Вооруженные силы США в значительной степени превосходят традиционные вооруженные силы, Тегеран на протяжении десятилетий инвестировал средства в асимметричные методы ведения войны, - пишет Stratfor. - Речь идет о марионеточных войсках для ведения опосредованных войн, баллистических ракетах, морских минах и быстроходных боевых катерах, чтобы более эффективно наносить удары по США, а также о развитии энергетической инфраструктуры в районе Персидского залива и в других ключевых стратегических объектах региона. Свою ключевую угрозы - закрыть Ормузский пролив, через которых проходит 40 процентов объема поставок нефти и сжиженного природного газа, Тегеран может выполнить с помощью боевых средств ВМФ КСИР: минных заградителей, ракетных и торпедных катеров, вооруженных быстроходных катеров и батарей прибрежных противокорабельных крылатых ракет. Но все эти силы могут быть без труда уничтожены высокоточными ударами США в своих портах и базах или в ходе вылазки до начала конфликта. Иначе говоря, у Ирана есть небольшое окно возможностей, чтобы заложить все свои мины и нанести как можно больший ущерб в районе Ормузского пролива до того, как Америка и ее союзники усложнят иранским силам эту задачу».

Такой же принцип, считают аналитики Stratfor, применим к баллистическим ракетам Ирана. Если Тегеран не сможет подгадать время для запуска ракеты по американским базам и энергетической инфраструктуре, то США удастся их перехватить или уничтожить до вылета. Поэтому иранские власти стоят перед реальной дилеммой «используй или потеряешь», поскольку у них есть все причины не только быстро реагировать на нападение, но и принять ряд превентивных мер.

Все эти выкладки и рассуждения политологов и военных экспертов говорят об одном: США и Иран стоят на пороге реальной войны. Вся надежда на переговоры сторон, которые пока не радуют ничем: противники или категорически отказываются от них, или при все же состоявшихся встречах с первых слов заводят разговор в тупик.

Так, отвечая на вопрос, могут ли Тегеран и Вашингтон установить контакт для предотвращения кризиса, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что если с бывшим госсекретарем США Джоном Керри у него были пусть и мимолетные переговоры, то с его преемником Майком Помпео ни одного прямого контакта не было.

Вместе с тем Зариф заметил, что не обязан отвечать на какие бы то ни было звонки американского коллеги, так как его отношение остается крайне враждебным.

Тем не менее в целом, если судить по обоюдным заявлениям сторон и тому, что они не могут не осознавать опасности такого военного конфликта для всего мира, и Вашингтон, и Тегеран, стараются избежать большой войны и будут вести противостояние невоенными методами. Однако ситуация такова, что любое не вовремя сказанное слово, любое необдуманное действие могут сдетонировать полномасштабную войну.

Иранский публицист Ахмад Вахшитэ в одной из своих статей подчеркивает, что война не только нанесет непоправимый ущерб США и Ирану, но и не принесет победы ни одной из сторон.