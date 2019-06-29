Отдел информации 12:51

Завершено строительство Трансанатолийского газопровода TANAP. Являющийся основным сегментом «Южного газового коридора» газопровод TANAP приведен в состояние готовности, для транспортировки азербайджанского газа в Европу с первого июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном SOCAR. В сообщении говорится, что после завершения строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), который является последним сегментом «Южного газового коридора», азербайджанский природный газ, добываемый в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», будет транспортироваться в Европу, что увеличит доходы Азербайджана и внесет значимый вклад в энергобезопасность Европы.

В то же время TANAP вошел в историю как наиболее протяженный газопровод с самым широким диаметром труб в Турции, на Ближнем Востоке и в Европе. Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что Южный газовый коридор (ЮГК) и TANAP – это уже реальность. «В прошлом году по Транс-Анатолийскому газопроводу начались первые поставки газа в Турцию. Сегодня же TANAP полностью готов к поставке газа в Европу и мы ожидаем только окончания работ по прокладке газопровода TAP», - отметил Ровнаг Абдуллаев, слова которого приведены в пресс-релизе.