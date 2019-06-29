TANAP готов к поставкам азербайджанского газа в Европу Заявление SOCAR
Завершено строительство Трансанатолийского газопровода TANAP. Являющийся основным сегментом «Южного газового коридора» газопровод TANAP приведен в состояние готовности, для транспортировки азербайджанского газа в Европу с первого июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном SOCAR.
В сообщении говорится, что после завершения строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), который является последним сегментом «Южного газового коридора», азербайджанский природный газ, добываемый в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», будет транспортироваться в Европу, что увеличит доходы Азербайджана и внесет значимый вклад в энергобезопасность Европы.
В то же время TANAP вошел в историю как наиболее протяженный газопровод с самым широким диаметром труб в Турции, на Ближнем Востоке и в Европе.
Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что Южный газовый коридор (ЮГК) и TANAP – это уже реальность.
«В прошлом году по Транс-Анатолийскому газопроводу начались первые поставки газа в Турцию. Сегодня же TANAP полностью готов к поставке газа в Европу и мы ожидаем только окончания работ по прокладке газопровода TAP», - отметил Ровнаг Абдуллаев, слова которого приведены в пресс-релизе.
Ровнаг Абдуллаев отметил, что Азербайджан еще раз продемонстрировал миру, что способен эффективно и вовремя реализовать не только крупные проекты внутри страны, но и сложные транснациональные проекты.
По его словам, при строительстве газопровода TANAP удалось сэкономить $5 мрлд, что привело к общей экономии по проекту на 40%.
Отметим, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.
Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.