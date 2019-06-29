Протесты в Армении: перекрыта железная дорога Ереван – Тбилиси

В конце апреля стало известно, что сотрудникам простаивающего завода в городе Алаверди будут платить зарплату до конца июня, решение об этом приняла группа компаний "Валлекс", владеющая заводом.

"Бывшие работники завода из-за незаконного увольнения с 10 часов утра перекрыли все входы на предприятие, а также межгосударственную железную дорогу", - написал один из участников акции Армен Киракосян на своей странице в Facebook и выложил видео с акции протеста.

Завод прекратил работу в октябре 2018 года из-за нерешенных вопросов с правительством и банками. На заводе работает около 600 человек, тут выпускается медь-полуфабрикат, которая отправляется за рубеж для окончательной очистки. Черновая медь входит в десятку самых доходных экспортных товаров Армении.