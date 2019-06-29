Наводнение в Иркутской области: погибли семь человек

В результате наводнения в Иркутской области погибли семь человек. Девять человек пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

В зоне паводка в Иркутской области оказался еще один район - шестой. "В Куйтунском районе из-за подъема уровня воды в реке Оке в зону подтопления попали 74 жилых дома населенных пунктов Барлук, Усть-Када, Уян, где проживают 154 человека, включая 37 детей", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Ранее наводнение охватило Тулунский, Тайшетский, Нижнеудинский, Зиминский и Чунский районы области. "С 25 июня в 83 населенных пунктах подтоплено 6 669 домов и 6 847 приусадебных участков, на затопленной территории проживает 32 777 человек, в том числе 4 тысячи детей", - сообщили в ведомстве Интерфаксу.

В результате паводка повреждены 13 автомобильных мостов, ограничено движение грузового транспорта по участку федеральной трассы "Сибирь" с 1277 по 1427 километр и для всех видов транспорта с 1370 по 1371 километр. Из пострадавших от наводнения населенных пунктов эвакуированы 2 273 человека.