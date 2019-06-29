В ходе гоночного уик-энда Формулы-1 в Австрии на трассе «Ред Булл Ринга» загорелся суперкар McLaren Senna. Пожару предшествовал показательный заезд «Сенны», за рулем которого находился экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер.

Представители McLaren в разговоре с журналистами заявили, что им известно о случившемся, однако отказались комментировать инцидент до тех пор, пока не будут обладать дополнительной информацией.

Это уже вторая подобная авария для модели Senna. McLaren Senna выпущен ограниченной партией из 500 экземпляров стоимостью один миллион долларов каждый. В движение его приводит твин-турбо «восьмерка» мощностью 800 лошадиных сил, которая обеспечивает разгон с места до «сотни» за 2,8 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 340 километров в час.