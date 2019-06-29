Гейдар Алиев отслужил и возвращается домой
В N-ской воинской части Службы государственной безопасности состоялась церемония по увольнению в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, в мероприятии приняли участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и новый начальник Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Али Нагиев.
Отметим, что среди военнослужащих срочной действительной военной службы, уволенных в запас, находится и сын президента Азербайджа Ильхама Алиева - Гейдар Алиев.