Килограммы героина нашли в упаковке стирального порошка
Сотрудники Госкомтаможни задержали на таможенном посту «Билясувар» гражданина Азербайджана, который пешком прибыл в страну с территории Ирана, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.
При осмотре его ручной клади при помощи рентгеновского аппарата были обнаружены подозрительные предметы.
При проверке его ручной клади были обнаружены два целлофановых пакета, в которых находились почти 2 кг героина. Наркотические средства были спрятаны в упаковке стирального порошка.
По факту ведется расследование.