Исполнительная власть Кельбаджара передумала покупать автомобиль стоимостью 130 тысяч долларов

Напомним, haqqin.az накануне со ссылкой на официальную газету «Республика» опубликовал информацию об этом странном тендере на покупку фешенебельного автомобиля для главы района, жители которого около 25 лет пребывают в статусе беженцев и вынужденных переселенцев.

Странная затея главы Кельбаджара вызвала широкий резонанс в СМИ и соцсетях.

Цена автомобиля Mercedes S350 в зависимости от комплектации колеблется от 145 до 199 тысяч долларов. На таких фешенебельных автомобилях разъезжают главы европейских государств и топ-менеджеры транснациональных компаний. Авантюра главы оккупированного вражеским государством района, жители которого разбросаны по всей стране, по закупке баснословно дорогого автомобиля модели премиум-класса справедливо стала предметом общественного порицания.

После бурного общественного ажиотажа заведующий финансовым сектором ИВ Кельбаджарского района Кязим Заманов выступил со специальным заявлением.

«Нам было выделено из бюджета 55 тысяч манатов на приобретение автомобиля. Мы предполагали приобрести поддержанный автомобиль. Да, об этом не написано в тендерном объявлении, но мы действительно хотели за эту сумму купить старый автомобиль. У нас нет возможности для закупки новой машины за такую цену. Да даже если бы и была, мы бы не купили. Глава ИВ хотел купить машину за 50-55 тысяч манатов. И это предложение рассматривалось бы на государственном тендере», - сказал К.Заманов изданию Yeni Sabah.

Чиновник признал, что тендерное объявление вызвало большой общественный резонанс. По этой причине сегодня, 1 июля, в ИВ прошли консультации и было принято решение об отмене тендера на покупку автомобиля.

Чиновник также сказал, что глава района решил приобрести автомобиль Mercedes S350, поскольку свой автомобиль хотел передать своему заместителю.

Согласно правилам, для нужд руководителей района предусмотрены пять служебных машин. А в ИВ Кельбаджара есть всего три автомобиля.