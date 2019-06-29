На территории Турецкой Республики Северного Кипра взорвался неопознанный объект. Сильный взрыв, произошедший в ночь на понедельник, 1 июля, в горном массиве Кириния в регионе Ташкент, разбудил десятки тысяч жителей, пишет Дойче велле.

Как сообщил министр иностранных дел ТРСК Кудрет Озерсай, по предварительной информации, взорвавшийся объект мог быть ракетой российского производства сирийской системы ПВО С-200. По его словам, она была выпущена для отражения израильского воздушного удара, но не достигла цели, упав на территорию Северного Кипра. В результате произошел пожар, который продолжался около двух часов. В результате инцидента никто не пострадал.

Поскольку на месте взрыва не было обнаружено воронок, предполагается, что объект взорвался еще в воздухе, указал Озерсай.

Ранее сирийские государственные СМИ сообщили, что в ответ на удар со стороны Израиля была введена в действие сирийская противовоздушная оборона. Израильские самолеты выпустили ракеты по военным позициям в Хомсе, находящимся примерно в 310 км от столицы Северного Кипра Никосии.