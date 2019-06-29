Над экс-президентом Киргизии сгущаются тучи

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев заявил, что создает штаб по привлечению бывшего президента Алмазбека Атамбаева к ответственности. По его словам, деятельность штаба направлена на «обеспечение законности и стабильности в стране». О своих планах Тюлеев рассказал на своей странице в Facebook.

Нариман Тюлеев отметил, что штаб не имеет никакого политического окраса, не преследует интересы ни одной из сторон. «Мы не за власть и Жээнбекова С. Ш. и не против Атамбаева А. Ш. Мы лишь за строгое следование букве и духу закона, деятельность штаба будет глубоко аполитична и направлена лишь на соблюдение законности», - утверждает он.

Экс-мэр призвал экс-президента Розу Отунбаеву, все политические силы и всех остальных «показать истинное отношение народа к разрушительной деятельности Атамбаева». Чтобы доказать «ошибочность действий» Атамбаева, штаб планирует провести мирное шествие к его резиденции. В ближайшее время штаб составит свои требования к Алмазбеку Атамбаеву и опубликует в СМИ.

Напомним, что накануне haqqin.az в статье «Если президент выбирает не того преемника…» писал о том, что парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, что позволяет правоохранительным органам привлекать его к уголовной ответственности. Сам Алмазбек Атамбаев считает, что таким образом действующие власти намерены избавиться от политического оппонента.