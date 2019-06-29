В Евлахе зарезали бывшего зэка
В Евлахе убит бывший заключенный, сообщает Report.
Согласно информации, ранее судимый Ниджат Гусейнов был госпитализирован в Евлахскую центральную районную больницу с колото-резаными ранами. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Евлахского районного отдела полиции и прокуратуры, задержан подозреваемый в совершении убийства на почве конфликта Мурад Гусейнов.
Возбуждено уголовное дело, начато расследование.