На завтра синоптики обещают прохладу
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется погода без осадков, умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 18-21, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 764 до 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем 40-45 процентов.
На пляжах Баку и Апшерона умеренный юго-западный ветер, температура морской воды составит 22-24 градуса.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами на горных территориях возможны кратковременные дожди. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 16-21, днем 30-35, в горах ночью 7-12, днем 16-21 градус тепла.