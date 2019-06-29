Хафтар освободил турецких граждан

Сообщается, что МИД Турции подтвердил освобождение граждан страны. Также сообщается, что освобожденные турецкие граждане будут доставлены домой.

Задержанные в Ливии шесть граждан Турции освобождены, сообщает NTV Turk.

Отметим, что министерство иностранных дел Турции в воскресенье заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) задержала шесть турецких граждан.

Напомним, что ранее силы генерала Халифы Хафтара задержали в Ливии ряд граждан Турции. Представитель ставки генерала Хафтара Ахмет Бузейд аль-Мисмари ранее заявил о готовности нанести удар по любым судам под турецким флагом, приближающимся к берегам Ливии.

По его словам, «ливийцы воспринимают Турцию и турецких граждан в качестве противника, а турецкие компании, вкладывающие инвестиции в ливийскую экономику, подвергнутся санкциям».

В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что «Анкара ожидает незамедлительного освобождения своих граждан. В противном случае Турция может нанести законный удар по силам Хафтара в рамках международного права».