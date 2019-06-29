Морское агентство предупреждает...

В соответствии с предупреждением Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, поступившим в Национальный центр государственного морского агентства, в Каспийской акватории с вечера 29 июня до второго июля будет сильный северо-западный ветер - 18-23 метра в секунду, с усилением до 27-32 метров в секунду, высота волн - 2-3 метра, временами - до 5-7 метров. Об этом говорится в сообщении госагентства.

Национальный центр государственного морского агентства предупредил судовладельцев, капитанов судов, инспекторов портов о необходимости мер и усилении режима службы.

Обеспечена безопасная стоянка судов. Нет проблем в движении судов, несущих службу. Проинформированы ведомства, в подчинении которых находятся морские нефтегазовые платформы. На прибрежных территориях Азербайджана бесперебойно работает передовая система связи.