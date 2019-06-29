В Чечне напали на пост полиции: есть погибший обновлено
В Чечне в Ачхой-Мартановском районе неизвестные совершили нападение на пост полиции, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По информации канала, в результате произошедшего погиб полицейский.
Согласно предварительной информации, нападавший обстрелял пост, а затем совершил самоподрыв.
По данным Telegram-канала «Северный Кавказ», нападавших было двое — один из них подорвался, другой — открыл огонь по несущим службу сотрудникам Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе, а затем скрылся. Также сообщается, что жертвами инцидента стали двое полицейских.