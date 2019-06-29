Украина экспортировала в Азербайджан полторы тысячи тонн масла
Украинские производители сливочного масла экспортировали порядка 28 тысяч тонн данного продукта, а импортировали - 373,2 тонны масла. Большинство экспорта пришлось на страны Азии. Об этом сообщает информационное агентство УНН.
За 2018 год Украина продала другим странам сливочного масла на 120 миллионов долларов, реализовав порядка 28 тысяч тонн продукции.
Наибольшее количество экспорта пришлось на азиатский рынок, куда попало 10,5 тонны масла. Больше всего украинского сливочного масла купили следующие государства Азии: Турция - 3364,4 тонн, Саудовская Аравия - 2162 тонн, Грузия - 1783,6 т.
Второе место приходится на африканские страны, которые купили 9,2 тонн масла. Лидерами по закупкам в данном регионе стали Марокко (6706,8 тонн) и ЮАР (1389,7 тонн).
Значительную долю в экспорте также заняли страны СНГ, а в частности, Молдова - 1639,9 тонн и Азербайджан (1472,6 тонн)
Среди европейских стран лидерами по покупке украинского масла являются Нидерланды, купившие три тысячи тонны данного продукта.
При этом импорт масла в Украину в прошлом году составил 372 тонны, что обошлось в 2148,8 тысяч долларов.