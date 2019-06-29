Нефть резко подорожала после переговоров Путина и саудовского кронпринца

1-2 июля в Вене проходит встреча стран ОПЕК+, в ходе которой участники планируют рассмотреть дальнейшую судьбу сделки. Договоренность между Саудовской Аравией, Россией и Ираком о сокращении добычи нефти еще на 6-9 месяцев, заключенная в преддверии встречи ОПЕК, привела к тому, что мировые цены на нефть подорожали на 3-4%.

Так, утром 1 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $66,33 за баррель, что на $1,59 (2,46%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,43 (2,45%) - до $59,90 за баррель.

Страны-члены ОПЕК и страны-импортеры, не входящие в организацию, видимо, желают продлить сделку по сокращению добычи нефти до конца 2019 года. Ведущие производители нефти уже заявили о том, что они поддерживают усилия, направленные на повышение стоимости нефти.

На встрече стран ОПЕК+ в Вене участники обсудят шаги по сокращению добычи нефти.

На саммите «большой двадцатки» в Осаке, Японии, Россия и Саудовская Аравия уже договорились о продлении сделки ОПЕК+. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции после саммита.

«Мы продлим наши договоренности, во всяком случае мы будем поддерживать продление договоренностей — как Россия, так и Саудовская Аравия», - прокомментировал Владимир Путин итоги переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом на саммите «двадцатки» в Осаке.

Как пояснил президент России, условия и объем при продлении сделки по сокращению добычи нефти между Москвой и Эр-Риядом сохраняются.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что сделка, вероятно, будет продлена еще на 9 месяцев.

Отметим, что в апреле добыча нефти в США достигла рекордного уровня – 12, 16 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщило министерство энергетики страны.