Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

За первую половину 2019 года богатейшие люди Франции увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста. Данный показатель почти вдвое превышает темпы богатейших людей Китая и Америки — на 17 и 15 процентов соответственно. Ближайшими преследователями французов по росту капитала являются миллиардеры из Азии: Таиланд — 33 процента, Сингапур — 24 и Япония — 24 процентов.

В рейтинге не учитывались страны с менее чем двумя миллиардерами из списка, что делает нигерийца Алико Дангонте в списке исключением. Его состояние выросло на 60 процентов в этом году и составило 16,8 миллиардов долларов.