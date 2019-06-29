В ночь на 1 июля израильские самолеты нанесли серию ракетных ударов по территории Сирии. Целью были объекты правительственных сил в городе Хомс и окрестностях Дамаска. Министерство обороны Израиля традиционно не комментирует действия своих ВВС. Наблюдатели же отмечают, что это была самая мощная и масштабная серия авиаударов за последние месяцы.

Огневые налеты со стороны Израиля на сирийскую территорию – обычное дело, только за прошлый год СМИ насчитали три десятка таких атак, в этом году их интенсивность заметно снизилась: с начала года они случились лишь семь раз, то есть раза в два реже, чем год назад. Но, похоже, ситуация снова меняется в сторону обострения.

Объектами для израильских атак являются позиции иранских подразделений, а также группировки «Хезболла», которая финансируется, снабжается и вооружается Ираном и находится в оперативном подчинении Силам Кудса, международного подразделения Корпуса стражей исламской революции во главе с генералом Касемом Сулеймани. Часто удары наносятся по складам, на которых, по данным израильской разведки, хранится оружие, предназначенное для «Хезболлы», включая высокоточные иранские ракеты. Поскольку базовым аэродромом для иранских поставок является аэродром сирийских ВВС Эт-Тияс в провинции Хомс, его еще обозначают Т-4, он тоже регулярно подвергается бомбардировке.

Сейчас, после того, как с военной помощью России были вытеснены и уничтожены антиправительственные группировки, на линии размежевания с Израилем стоят подразделения сирийской Первой дивизии – от границы до пригородов Дамаска. Сирия при гарантии России уверила Израиль, что в 80-километровой приграничной зоне не будет иранских военных формирований. Но эти обязательства не распространяются на подразделения шиитской милиции и «Хезболлы», которые формируются из числа жителей лагерей палестинских беженцев и располагаются в непосредственной близости от линии разграничения. Часть из них включена в состав сирийской армии.