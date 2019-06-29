Иран заявил о нарушении ядерной сделки
Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что запасы низкообогащенного урана на территории страны превысили 300 кг, которые были предусмотрены ядерной сделкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, 8 мая Тегеран заявил, что прекращает выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в том, что касается запасов тяжелой воды и обогащенного урана.
«Иран, согласно планам и как ранее объявил, преодолел отметку в 300 килограммов обогащенного урана», - говорится в сообщении.