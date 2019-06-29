Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Боюк Амили-Былых-Амирван Габалинского района, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Боюк Амили-Былых-Амирван, соединяющей 11 населенных пунктов с населением численностью 10 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе государственных капиталовложений расходной части госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будут выделены 12,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.