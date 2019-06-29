Иран опровергает отправку своих спортсменов в Карабах

Официальный Тегеран опровергает информацию об участии своих спортсменов на Панармянских играх, проводимых на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на посольство Ирана в Баку.

«Соответствующие органы Ирана не подтвердили данную информацию и не поддерживают подобные шаги. Если такой факт есть, то он является незаконным, и на него не было получено разрешение государства. Возможно, что такой шаг был совершен в индивидуальном порядке», - отмечается в сообщении посольства.

«Учитывая дружественные отношения между двумя странами, посольство Ирана сделает все от него зависящее, чтобы не допустить участие иранских спортсменов на этих играх в индивидуальном порядке», - отмечает посольство.

Ранее армянские СМИ распространили информацию об участии иранских спортсменов на Панармянских играх 2019 года, которые пройдут 5-17 августа на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

По заявлению армянских СМИ из Ирана уже подано 245 заявок: 36 из Тебриза, 39 - из Исфахана и Шахиншахра, около 170 - из Тегерана.