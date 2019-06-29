11 команд из восьми вузов, успешно прошедших этапы проектирования, разработки и предстартовых испытаний, получили право участия в финальном этапе конкурса.

В чемпионате участвовали 38 команд, более 200 студентов из 15 вузов страны, в том числе команды из Сумгаитского государственного университета и Азербайджанского технологического университета (Гянджа).

На финальном этапе спутниковые модели команд массой 350 г запускались ракетоносителями на высоту до 300 м. Спускаясь с указанной высоты с помощью парашюта, спутники фотографировали Землю и отправляли снимки в Центр управления, а также посылали телеметрию – данные о высоте, скорости и GPS координатах. После запусков команды выступали с отчетами об анализе полетов спутниковых моделей.

Отметим, что председателем жюри чемпионата являлся научный консультант Совета по космическим вопросам Азербайджана, доктор физико-математических наук академик Роальд Сагдеев. Членами жюри стали эксперты французской компании Thales, Научно-исследовательского института космических технологий Tubitak UZAY, Министерства образования Азербайджана и Азеркосмоса.

По результатам оценивания команда CanADA, представляющая Университет ADA, стала победителем CanSat Azerbaijan 2019. Второе место у команды Can of Duty, представляющей Бакинскую высшую школу нефти, третье место – Caucasus_Sat из Бакинского инженерного университета.

Конкурс CanSat Azerbaijan, который проводится в Азербайджане уже второй год, способствует повышению интереса к космическим технологиям и развивает соответствующие навыки и знания среди молодежи.